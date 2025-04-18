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«Эспаньол» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Эспаньол» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Хетафе».

Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1.50.

«Эспаньол» занимает 15-е место с 35 очками, имея матч в запасе и находясь на шесть очков выше зоны вылета. Команда набрала отличную форму, одержав две выездные победы подряд с общим счётом 6:0. У «Эспаньола» в матче будет отсутствовать лидер команды Хавьер Пуадо из-за дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек. Особое внимание стоит уделить нападающему Роберто Фернандесу, который забил пять голов с момента перехода в команду, три из них в последних двух матчах.

Испания — Примера . 32-й тур
18 апреля 2025, пятница. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хетафе» располагается на 11-й строчке с 39 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки, отставая на четыре очка от восьмого места. В последних пяти матчах команда одержала три победы и потерпела два поражения. У «Хетафе» под вопросом участие полузащитника Луиса Мильи, получившего повреждение в предыдущей игре. Также защитник Диего Рико пропустит встречу из-за дисквалификации.

В последних пяти очных матчах команды обменялись победами: трижды выигрывал «Эспаньол», дважды — «Хетафе».

Если учитывать то, что у «Эспаньола» будет отсутствовать Пуадо, у команды может возникнуть проблема с реализацией моментов. Поставим на то, что «Хетафе» в этом матче не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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