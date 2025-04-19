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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
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19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

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