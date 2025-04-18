«Динамо» Мн — «Трактор»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Трактор».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.39.

«В третьем матче серии минчане одержали крупнейшую победу в своей истории в КХЛ, разгромив «Трактор» со счётом 8:0. Однако такие победы в плей-офф не всегда становятся залогом дальнейшего успеха. Хотя у белорусского клуба пока всё работает. В серии с ЦСКА «Динамо» уже побеждало с крупным счётом (7:0), и тогда это помогло пройти дальше. Но «Трактор» — соперник куда более серьёзный и опытный.

Челябинцы наверняка сыграют гораздо мощнее в следующем матче. Они умеют забивать — и делают это регулярно, но при этом нередко пропускают, порой очень много. В этом плей-офф команда Бенуа Гру уже не раз отыгрывалась по ходу матчей с разницей в две, три и даже четыре шайбы.

Минское «Динамо» — самая результативная команда текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В девяти матчах подопечные Дмитрия Квартальнова забросили уже 38 шайб. В общем, и в четвёртом матче этой серии стоит ждать зрелищной и результативной игры — по-другому эти команды, похоже, просто не умеют.

Моя ставка: тотал больше 6.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».