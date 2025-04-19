«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: «Краснодар» победит за 1.83.

«Ахмат» — далеко не самый лёгкий для краснодарцев соперник. «Зелёные» проиграли только одну из семи предыдущих встреч. Причём уступили не в РПЛ, а на групповом этапе Кубка России.

У грозненцев стимула тоже предостаточно. Они ведут борьбу за выживание. И преуспевают. Беспроигрышная серия насчитывает уже восемь туров РПЛ. Браво, Сергей Ташуев! Правда, на днях «Ахмат» впервые в 2025 году проиграл. Уступил на выезде «Локомотиву» (1:2) и вылетел из Кубка России. Это может выбить подопечных Ташуева из колеи.

Большое значение имеет то, что встреча пройдёт в Краснодаре. Дома в РПЛ «быки» всего четыре раза потеряли очки (три ничьих и одно поражение). В то же время «Ахмат» выиграл только 1 из 11 выездных матчей первенства.

У Мусаева была почти неделя, чтобы подготовить своих подопечных, провести тщательную работу над ошибками и пресечь их повторение. У Ташуева времени не было совсем. Сложная игра с «Ростовом», выездное поражение от «Локомотива», теперь — поездка в гости к лидеру. И всё это за семь дней. Какой напрашивается вывод?