«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина 18 апреля
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.
«Очень любопытная серия, потому что «Трактор» может отыгрываться со счёта 0:3 и побеждать. Непонятно, как против такого «Трактора» выживать.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Но всё время так продолжаться не может, и мы такие камбэки перестанем видеть дальше. Тем не менее, думаю, что в каждом матче серии игра будет складываться результативно. Вратари пока не впечатляют.
Как бы ни сложилась игра, это будет результативный матч – ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».
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