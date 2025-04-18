«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина 18 апреля

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

«Очень любопытная серия, потому что «Трактор» может отыгрываться со счёта 0:3 и побеждать. Непонятно, как против такого «Трактора» выживать.

Но всё время так продолжаться не может, и мы такие камбэки перестанем видеть дальше. Тем не менее, думаю, что в каждом матче серии игра будет складываться результативно. Вратари пока не впечатляют.

Как бы ни сложилась игра, это будет результативный матч – ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».