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«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч серии плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч серии плей-офф КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор».

Ставка: ничья за 4.40.

«Прошлый матч в Минске закончился настоящим разгромом «Трактора» со счётом 0:8. Чего же нам ждать теперь? Повторения не будет, скриньте.

Во-первых, такие разгромы в плей-офф случаются. Во-вторых, «Трактор» — крепкий орешек и по-прежнему ведёт в серии. В-третьих, после таких поражений просыпается самолюбие, а желание реабилитироваться умножается.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Дэй (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 03:11 (5x5)    

Вообще, ход серии впечатляет: три шайбы на последней минуте, победный камбэк «Трактора» с 0:3 на 4:3 с победным голом в овертайме, разгром от минского «Динамо» 8:0. Но разгром не должен никого вводить в заблуждение. Это всего лишь один матч.

В целом серия получается результативная. Можно пробовать заигрывать ТБ 5 и искать контору, где можно взять максимально вкусный коэффициент. Но я брать это опасаюсь, так как думаю, что после голевого пиршества команды могут сыграть и какие-нибудь 1:1 или 2:2.

С точки зрения победителя я склоняюсь к итоговой победе минского «Динамо» с примерным коэффициентом 1.75. Думаю, что победа в прошлом матче, плюс 15 тыс. болельщиков помогут хозяевам сравнять счёт в серии.

Но в качестве своего основного прогноза выберу ничью с коэффициентом 4.40. Думаю, что четвёртый матч может получиться упорным и завершится за пределами 60 минут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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