«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Динамо» за 3.00.

Владимира Слишковича упрекнуть не в чем. Благодаря его трудам сине-белые стали интереснее смотреться в атаке, больше моментов создают. Увы, плохая реализация, а также детские ошибки защитников перечёркивают все старания боснийского специалиста.

Оренбуржцы уступили в 10 из 12 предыдущих матчей чемпионата России. Победили «Факел» (1:0), безвыигрышная серия которого насчитывает 12 встреч в РПЛ, а также сбавивший обороты «Пари Нижний Новгород» (2:1). Махачкалинское «Динамо» на их фоне — гладиатор среди плебеев.

Подопечные Хасанби Биджиева точно для себя решили, что на понижение идти — не вариант. Проиграли только три раза за 10 последних туров. Поднялись на 10-ю строчку. Показывают футбол, ориентированный на результат. И в обороне отличное качество игры, и с результативностью дело наконец пошло.

Махачкалинское «Динамо» потеряло много очков из-за того, что подводило завершение и не хватало качественного последнего паса. Однако Биджиев продолжал гнуть свою линию, и не зря. Мощность атаки стала повышаться. Четыре гола забили «Крыльям Советов», столько же — «Химкам», ещё два — «Спартаку». Берегись, Оренбург!