«Акрон» — «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу РПЛ «Акрон» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.86.

В первом круге РПЛ «Акрон» проиграл «Спартаку» разгромно — 0:4. Однако, во-первых, то происходило в Москве. Во-вторых, «народная команда» была в шикарном тонусе, сметала всех на своём пути. После зимней паузы темп снизила. Три победы и ничья против двух поражений. И может потерять очки опять.

Разгромная победа над «Уралом» (3:0) в Кубке России не прибавляет оптимизма. Манфред Угальде провёл на поле все 90 минут, однако мало чем запомнился. До зимней паузы лучший бомбардир «Спартака» разрывал, а вот после — резко сбавил. В семи встречах отметился только двумя результативными действиями.

Зато в полном порядке Артём Дзюба. На матчи со «Спартаком» у Дзюбы особый настрой. Может сработать правило бывших. В последней очной встрече 36-летний форвард забил, а завершилась она со счётом 3:2 в пользу красно-белых. С высокой долей вероятности в этот раз будет что-то подобное. Берём ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.86.

У «Спартака» дополнительная мотивация в виде чемпионской гонки, шансы догнать «Краснодар» ещё есть. «Акрон» же будет подпитывать поддержка болельщиков. Списывать тольяттинцев со счетов точно не стоит. А вот «верх» по голам проверить можно и нужно. Соперники отдают предпочтение открытому стилю футбола и всегда нацелены на чужие ворота.