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«Акрон» — «Спартак»: определён самый вероятный счёт матча

«Акрон» — «Спартак»: определён самый вероятный счёт матча
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19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Наиболее вероятный исход — победа «Спартака» 1:0 (6.90), следом идёт ничья 1:1 (7.10). Чуть ниже оценивается вероятность побед красно-белых со счётом 2:0 (7.60) и 2:1 (8.10).

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