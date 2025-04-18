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«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ в Казани
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» М.

Ставка: ТМ 5 за 1.71.

«Здесь надо абстрагироваться от серии в целом, а рассматривать каждый матч отдельно. Можно в одной игре проиграть 0:7, потом выиграть 3:1. Просто отталкиваемся от того, что «Ак Барс» играет дома, от того, что он ведёт в серии, а также от того, что стиль команд таков, что команды стараются играть надёжно в обороне, идёт борьба на каждом участке поля.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я жду, что «Ак Барс» сыграет от обороны, будет строгий хоккей, поэтому я пойду через тотал меньше 5. «Ак Барс» умело держит оборону, думаю, что будет «низовой» матч», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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