«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ в Казани

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» М.

Ставка: ТМ 5 за 1.71.

«Здесь надо абстрагироваться от серии в целом, а рассматривать каждый матч отдельно. Можно в одной игре проиграть 0:7, потом выиграть 3:1. Просто отталкиваемся от того, что «Ак Барс» играет дома, от того, что он ведёт в серии, а также от того, что стиль команд таков, что команды стараются играть надёжно в обороне, идёт борьба на каждом участке поля.

Я жду, что «Ак Барс» сыграет от обороны, будет строгий хоккей, поэтому я пойду через тотал меньше 5. «Ак Барс» умело держит оборону, думаю, что будет «низовой» матч», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».