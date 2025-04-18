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«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на четвёртый матч

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на четвёртый матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Динамо» Москва.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.05.

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Далеко не самый стабильный «Ак Барс» утянул на выезде у московского «Динамо», которое финишировало на втором месте в Западной конференции, две победы и вернулся к себе домой при комфортнейшем преимуществе в серии. Однако москвичи ожили и, показав солидную дисциплину, наконец реализовали свои шансы, сократив отставание в серии.

Впереди — вторая гостевая игра, но психология должна работать уже на гостей. Хозяева же могут немного занервничать. После первого результативного матча в серии, когда на двоих было заброшено восемь шайб, соперники немного подуспокоились. За два последних матча на двоих забросили суммарно меньше — всего шесть шайб.

Едва ли и четвёртая встреча противостояния получится голевой. На казанцев по-прежнему работает преимущество в серии. Зачем им куда-то спешить, ещё и на домашней арене? Москвичи же наверняка не захотят ничего менять в игре после добытого результата. Так что ждём больше борьбы и штрафов, нежели атакующего хоккея и голов.

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