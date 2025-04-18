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Николай Оганезов: впечатление, что в стране есть мощное лобби нелегальных букмекеров

Николай Оганезов: впечатление, что в стране есть мощное лобби нелегальных букмекеров
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Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов поделился мнением, почему до сих пор не принят закон о самоограничении ставок.

«В Госдуме сейчас на рассмотрении несколько законодательных инициатив на разных стадиях. Все они обосновываются необходимостью борьбы с лудоманией. И борьба эта касается исключительно легальных операторов, а вот инициатив по борьбе с нелегальными онлайн-казино почти не слышно. Например, единственная инициатива, направленная против нелегалов, о введении уголовной ответственности за рекламу нелегальных операторов азартных игр задвинута в задний угол и какого-либо движения не имеет. Почему? Нет ответа.

Такое впечатление, что в стране присутствует очень мощное лобби конкретно со стороны нелегальных операторов. Именно таким выводом можно обосновать тот момент, что самый эффективный инструмент борьбы с лудоманией – закон о самоограничениях от азартных игр — не может быть принят уже почти шесть лет», — сказал Оганезов.

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