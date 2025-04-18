Павел Степанов: без победы над нелегальным беттингом закон о самозапрете не достигнет цели

Глава отдела аналитики БК «Балтбет» Павел Степанов рассказал, при каком условии законопроект о самоограничении ставок будет работать эффективно.

«С точки зрения законов и правового и социального полей самоограничение — ход правильный. Но, к сожалению, без победы над нелегальным беттингом и гемблингом всё сведётся к тому, что самоограниченные люди просто перейдут к офшорным букмекерам, и вышеозначенные цели не будут достигнуты, а ситуация только ухудшится — ведь офшорные казино и букмекеры не платят отчислений», — заявил Степанов.

Законопроект о самозапрете находится на рассмотрении в Госдуме. Предполагается, что заявку на самозапрет можно будет подать через «Госуслуги». Букмекеры и казино разместят баннеры с информацией об опции на сайтах и в приложениях, а также в игорных заведениях. После активации механизма нельзя будет делать ставки и переводы в адрес БК, а компаниям запретят присылать рекламу тем, кто решил себя ограничить.

Документ предусматривает минимальный срок ограничения — 12 месяцев. Если закон примут, он вступит в силу 1 сентября.