Андреа Пирло блокировал счета сына из-за его долгов по азартным играм
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Известный в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Андреа Пирло в 2022 году заблокировал банковские счета своего сына Николо. Причина — долги по азартным играм на сумму € 30 тыс. На тот момент Николо Пирло было 17 лет, сообщает Goal.com.
Об этой ситуации стало известно после обнародования переписки фигурантов дела о ставках среди спортсменов в Италии Николо Фаджоли и Пьетро Мариони. Фаджоли, который сейчас выступает за «Фиорентину», называл сына Пирло «одним из нас», а позднее сообщал, что Пирло-младший пошёл на поправку.
Фаджоли в ходе расследования признался, что делал ставки, и уже успел отбыть дисквалификацию.
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