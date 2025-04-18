«Динамо» Минск — «Трактор»: во сколько начало четвёртого матча плей-офф КХЛ, какой прогноз

В пятницу, 18 апреля, на льду стадиона «Арена-Минск» в Беларуси состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после трёх встреч — 2-1 в пользу челябинской команды.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно составляет 42% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.48. На тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно поставить за 1.59.

Минчане нашли в себе силы, чтобы после двух поражений в гостях у «Трактора» на своём льду одержать ярчайшую победу со счётом 8:0. Вообще, домашняя арена — один из главных козырей Дмитрия Квартальнова. Во время регулярного чемпионата его подопечные выиграли 20 из 34 домашних матчей, 17 из них — в основное время.

В плей-офф белорусский клуб этот навык только развил. Три из четырёх побед над ЦСКА были одержаны дома.

Если взять серию в целом, то минское «Динамо» смотрится не хуже «Трактора». А если взять последние 11 матчей в Минске с учётом регулярного чемпионата и плей-офф, то можно найти всего лишь одно поражение хозяев за этот период.