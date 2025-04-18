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«Эспаньол» — «Хетафе»: ставки и коэффициенты на матч Примеры

«Эспаньол» — «Хетафе»: ставки и коэффициенты на матч Примеры
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18 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.90, что составляет приблизительно 34% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 3.10 — 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 2.80.

Испания — Примера . 32-й тур
18 апреля 2025, пятница. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Эспаньол» — «Хетафе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

«Попугаи» проиграли всего-навсего 3 из 15 предыдущих матчей Ла Лиги. Все три поражения потерпели на выезде. Отобрали очки у «Реала» (1:0), «Атлетика» из Бильбао (1:1) и мадридского «Атлетико» (1:1). В двух последних турах разгромили «Райо Вальекано» (4:0) и победили «Севилью» (2:0).

«Хетафе» тоже не робкого десятка. Он проиграл только 4 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Однако настораживает, что результаты ухудшаются. Во встрече последнего тура первенства тёмное-синие дома уступили располагающемуся в зоне вылета «Лас-Пальмасу» (1:3).

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