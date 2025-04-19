Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Барселоны» продлить удачную серию в чемпионате Испании

Стали известны шансы «Барселоны» продлить удачную серию в чемпионате Испании
Комментарии

19 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Материалы по теме
«Барселона» — «Сельта». Семечки для Флика и Левандовского
«Барселона» — «Сельта». Семечки для Флика и Левандовского

Сине-гранатовые в 11 предыдущих турах Ла Лиги одержали 10 побед при одной ничьей.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 76% вероятности.

Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Сельта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Материалы по теме
«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить
«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android