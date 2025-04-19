Стали известны шансы «Барселоны» продлить удачную серию в чемпионате Испании

19 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Сине-гранатовые в 11 предыдущих турах Ла Лиги одержали 10 побед при одной ничьей.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 76% вероятности.

Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Сельта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.