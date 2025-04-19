«Барселона» — «Сельта»: прогноз на матч 19 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Сельта».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-1.5) за 1.80.

Каталонцы идут на квадрупл. Возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка. И греет сине-гранатовым душу, что мадридцы на днях вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу».

В первом круге «Барселона» сыграла с «Сельтой» вничью — 2:2. Каталонцы действовали полуосновным составом и упустили преимущество в два мяча из-за удаления. А вот дома сине-гранатовые выиграли 11 из 15 матчей чемпионата Испании и один раз сыграли вничью. За этот период забили 41 гол, в то время как пропустили только 11.

«Кельты» нацелены закончить сезон в зоне еврокубков, занимают седьмое место. Однако есть несколько нюансов. Состав и качество командной игры у «Сельты» значительно хуже, чем у каталонцев. Что уж говорить, если самым опасным игроком галисийцев является 37-летний Яго Аспас? Форвард в хорошей для своего возраста форме, но подходит время вешать бутсы на гвоздь. А новых лидеров такого уровня у «Сельты» не появляется.