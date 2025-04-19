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«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз и ставки на матч РПЛ

В субботу, 19 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение москвичам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно составляет 64% вероятности.

Победа «Пари Нижний Новгород» оценивается в 6.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.00).