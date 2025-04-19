«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН».

Ставка: победа «Локомотива» всухую за 2.70.

За шесть туров до конца чемпионата России железнодорожники располагаются на шестом месте с 41 очком в активе. Отставание от замыкающего четвёртку лидеров ЦСКА составляет шесть очков. При сегодняшней форме включиться в борьбу будет сложно. Благо предстоящий соперник смотрится ещё хуже. «Пари Нижний Новгород» вместе с Виктором Гончаренко пытается спастись от вылета.

Вот только состояние у нижегородской команды неважное. Накануне она зацепилась за ничью с московским «Динамо» (1:1), но до того потерпела четыре поражения подряд с общим счётом 1:8. Как видно, ни оборона не справляется, ни атака не выручает.

При этом «Пари НН» можно позиционировать как любимого клиента «Локомотива». С 2021 года соперники встретились девять раз в официальных турнирах, и семь раз при одном поражении победу праздновал столичный клуб. В первом круге этого сезона москвичи обыграли нижегородцев со счётом 3:1, хотя выступали в роли гостей. Чего-то примерно похожего можно ожидать и на этот раз на «РЖД Арене».

Хотя можно даже поверить в то, что подопечные Михаила Галактионова смогут забить и не пропустить. «Пари Нижний Новгород» очень плохо в последнее время играет на выезде. Последние четыре матча в чемпионате России натурально провалил — уступил каждый всухую. Ничего хорошего команду Виктора Гончаренко не ждёт и теперь при таких раскладах.