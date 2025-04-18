БК «Леон» разыгрывает 2 000 000 рублей фрибетами в акции «Фристайл-турнир»!

БК «Леон» проводит грандиозную акцию «Фристайл-турнир», которая вскружит голову каждому, кто готов принять новый спортивный вызов. Победителей ждёт общий призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами и шанс побороться за главный приз — 1 000 000 рублей фрибетами для одного счастливчика!

Как стать участником акции?

Всё просто: включайтесь в игру и заключайте пари в линии букмекера. Подробнее о квалифицирующих действиях:

нажмите «Принять участие» на сайте или в мобильном приложении БК «Леон». Заключайте пари типа «одинар» или «экспресс» на любые спортивные события в лайве или прематче. Минимальная сумма пари — 1000 рублей, а коэффициент хотя бы одного исхода — не менее 1.50.

Накапливайте очки: каждое выигравшее пари принесёт вам одно очко. Чем больше побед, тем выше ваше место в турнирной таблице.

Покажите один из 300 лучших результатов, чтобы получить часть от основного призового фонда в 1 000 000 рублей фрибетами.

На этом бонусы не заканчиваются — 29 апреля в 17:00 мск состоится прямой эфир, где среди 300 призёров случайным образом будет определён счастливчик, который получит дополнительный приз в 1 000 000 рублей фрибетами!

Почему стоит участвовать?

«Фристайл-турнир» не просто акция, а настоящий спортивный праздник от БК «Леон», где каждый может почувствовать себя чемпионом. Участников ждут прогнозы на матчи любимых команд, адреналин от побед, а также шанс войти в число призёров. Неважно, болеете ли вы за футбол, хоккей или теннис — каждое выигрышное пари будет приближать вас к вершине турнирной таблицы и распределению внушительного призового фонда!

Не теряйте времени! Акция в самом разгаре, а победный счёт идёт на минуты. Включайтесь во «Фристайл-турнир» прямо сейчас, один клик отделяет вас от старта, а одна победа — от мечты! Осталось лишь зарегистрироваться, подтвердить участие и начать свой путь к пальме первенства.

Уже 29 апреля станут известны имена победителей, и, возможно, именно вы окажетесь счастливчиком, который заберет 1 000 000 рублей фрибетами. Станьте частью «Фристайл-турнира» и проявите спортивный драйв на максимум!

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