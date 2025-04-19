«Оренбург» — «Динамо» Мх: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Про хозяев я говорил ещё зимой, что это первая команда на вылет. И от своих слов я не отказываюсь, они вылетят. Да, вроде бы играют неплохо, но в таблице всё так же на последнем месте, и в шести последних матчах чемпионата максимум, что могут приобрести, — это четыре-шесть очков, которые не помогут им сохранить место в РПЛ.

К примеру, в этом матче с «Динамо» они могут зацепить очко. Всё же игра дома, искусственное поле, раннее начало. Но гости – не подарок. И почему бы им не продолжить свою победную серию? Напомню, в двух последних матчах были обыграны дома «Крылья» и на выезде «Спартак».

Матч первого круга завершился со счётом 2:1 в пользу махачкалинцев. Касинтура и Агаларов отличились в той игре, и в этом матче считаю, что обе команды забьют. Всё же «Оренбург» при поддержке своих болельщиков будет играть в атакующий футбол, а динамовцы, которые, можно сказать, решили поставленную задачу на сезон-2024/2025, будут играть раскованно, будут иметь моменты, будут у них и контратаки. Уверен в том, что один мяч-то они забьют точно», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».