«Акрон» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.69.

«Акрон» — в середине. После зимнего перерыва на чемпионат выиграл всего два матча: один у последнего бедствующего «Факела» в последнем матче, хотя и «Факел» мог там забить с очень спорного пенальти. Не спорного, а скорее, такого, непонятного пенальти. «Спартак» лихорадит. Может обыграть «Зенит», а может потерять очки с «Ахматом», с Махачкалой. Но всё в руках «Спартака» — они всего лишь в трёх очках от «Зенита», им нужно обязательно выигрывать.

«Акрон» даёт играть, но при этом и сам неплохо атакует. В этом матче я думаю, что будут голы и «Спартак» выиграет. Всё равно «Спартак» должен выигрывать, его победа 3:1, но это неважно, просто ставим на чистую победу красно-белых. И мы знаем отношение Дзюбы к бывшим. В этом плане я думаю, что матч не будет исключением. В концовке сезона Дзюба захочет стукнуть дверью. Я бы поставил на гол Дзюбы. А ещё третья ставка обязательна для такого матча, поскольку будет много голов и много заходов в штрафной, — это пенальти в матче. Итого получается: победа «Спартака», гол Дзюбы и пенальти в матче. Потому что может произойти и гол с пенальти Дзюбы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».