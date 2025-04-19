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«Акрон» — «Спартак»: прогноз Павла Яковлева на игру РПЛ 19 апреля

«Акрон» — «Спартак»: прогноз Павла Яковлева на игру РПЛ 19 апреля
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 3 угловых «Спартака» во втором тайме за 1.86.

«Акрон» достаточно важную для себя победу одержал в прошлом туре над «Факелом». Красно-белые оступились в предыдущем туре РПЛ, проиграв дома махачкалинскому «Динамо», видно было, что настрой команды был не таким, как всегда. Всё-таки «Спартак» играет дома здорово, на выезде тоже хорошо, но не так, как дома. Ожидаю, что для «Спартака» это будет очень тяжёлый матч, несмотря на уверенную победу в Кубке.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мой прогноз будет тотал больше 3 угловых от «Спартака» во втором тайме за хороший коэффициент 1.86. «Спартак» во втором тайме зачастую прибавляет, играет более мощно, более активно и практически всегда этот тотал пробивает», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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