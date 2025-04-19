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«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Павла Яковлева на встречу 25-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Павла Яковлева на встречу 25-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.82.

«Локомотив» буксует в чемпионате, и поражение от «Крыльев Советов» на выезде достаточно крупное, потом ничейный результат с «Зенитом» на выезде, но затем поражение от «Рубина». И хочется отметить для «Локомотива» важную победу в Кубке над «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается «Пари НН», у команды также достаточно много было поражений. В предыдущем туре могли даже победить «Динамо», но сыграли вничью.

Всё-таки для меня здесь явный фаворит «Локомотив», дома команда должна побеждать. Поэтому мой прогноз на эту встречу – фора (-1) на «Локомотив» за коэффициент 1.82», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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