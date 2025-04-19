«Барселона» — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Сельта».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 с коэффициентом 8.00.

«Барселона» и «Сельта» проведут матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Само собой, тяжело тут представить, что гости смогут даже одно очко набрать. Я уверен, что этого не произойдёт, слишком велик разрыв в уровне между соперниками.

Хотя стоит отметить, что «Сельта» добилась значимого результата недавно – поднялась в еврокубковую зону. С 43 баллами она идёт на седьмом месте сейчас. Впрочем, на этом сезон не заканчивается, до финиша есть достаточно туров, а у «кельтов» пока разрыв с преследователями намного меньше, чем с вышестоящими клубами.

В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» уступила «Эспаньолу» со счётом 0:2. Так прервалась серия клуба без проигрышей, которая насчитывала уже восемь игр. В том числе за этот период «кельты» не уступали «Бетису» (3:2), «Атлетико» (1:1) и «Жироне» (2:2). Отличные результаты.

Ну а «Барселона» остается главным претендентом на победу в чемпионате Испании. Сейчас с 70 баллами клуб лидирует, имеет отрыв от «Реала» в четыре балла. Могли бы каталонцы и сильнее отрываться от преследователя, но недавно они потеряли очки в игре с очень крепким «Бетисом» (1:1). Впрочем, почти во всех остальных встречах «Барса» выигрывала.

Но на неделе прервалась серия клуба без проигрышей во всех турнирах, которая длилась весь 2025 год. Уступил коллектив дортмундской «Боруссии» (1:3). Произошло это в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором не так мотивирована была команда Флика, ведь в первой игре она взяла верх со счётом 4:0. Но «Боруссия» показала характер, лучше сыграла, была даже где-то недалеко от камбэка в общем счёте. Но если бы была такая возможность, я думаю, сине-гранатовые бы полноценно включились в игру.

Учитывая, что «Реал» в четвертьфинале ЛЧ выбыл из турнира, «Барселона» теперь по праву может называться сильнейшим представителем Испании – в Примере она лидирует с отрывом, в Лиге чемпионов она единственная, кто представляет свою страну. Само собой, «Сельте» очень тяжело тут будет, она ещё и на выезде слабее выступает. Команда Флика всё-таки понимает, что чемпионство ей ещё не обеспечено, нужно продолжать набирать очки», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».