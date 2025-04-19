«Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.95.

«19 апреля «Эвертон» и «Манчестер Сити» встретятся в 33-м туре чемпионата Англии. Я верю тут в успех гостей, пусть и легко им не будет – «ириски» у себя дома очень прилично выступают.

«Манчестер Сити» успешно играет в последнее время, в пяти матчах кряду он не уступал. Вообще, если брать последние месяцы, неудачи у команды Гвардиолы были только в играх с сильными соперниками в разных турнирах – с «Ливерпулем», «Реалом», «Ноттингем Форест».

В остальных матчах «горожане» добивались успеха. В последних турах они смогли обыграть «Борнмут» и «Лестер» (2:1 и 2:0), сыграли вничью с «Ман Юнайтед» (0:0). Неделю назад «Сити» ещё и «Кристал Пэлас» разгромил со счётом 5:2. В общем, складывается ощущение, что к финишу сезона коллектив подходит в хорошей форме. И сейчас самое время, идёт борьба за попадание в еврокубки. Команда Гвардиолы сейчас идёт на пятом месте, которое теперь тоже обеспечивает участие в Лиге чемпионов.«Эвертон» тоже в последнее время неплохо выступает, особенно после возвращения в команду тренера Дэвида Мойеса. До этого рядом с зоной вылета шли «ириски», сейчас же они стоят на 13-м месте уже, близко к середине турнира. Хотя вышестоящие клубы обгоняют мерсисайдцев на пять баллов.

В прошлом туре «Эвертон» добыл важный результат, обыграл на выезде «Ноттингем Форест», который стоит намного выше в турнире, в топ-4. Подопечные Дэвида Мойеса провели отличный матч, могли и больше забить. До этого у них шла серия без побед из шести встреч, правда, поражением закончилась только одна из них – 0:1 от «Ливерпуля». В остальных противостояниях «ириски» играли вничью, в том числе с «Арсеналом» (1:1).

В общем, я бы не сказал, что 100% победит тут «Ман Сити». «Эвертон» успешно выступает в последние месяцы, очень редко проигрывает. Но началась финишная прямая сезона, «горожане» пока не гарантировали себе финиш в топ-5. Так что сейчас клуб обязательно постарается выиграть, скорее всего, счёт будет минимальным.

Моя ставка – победа «Манчестер Сити», которая оценивается в 1.95», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».