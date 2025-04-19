«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка

В субботу, 19 апреля, на стадионе «Гудисон Парк» в Эвертоне состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается в 3.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.