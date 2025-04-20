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Букмекеры оценили шансы «Химок» отобрать очки у «Зенита»

Букмекеры оценили шансы «Химок» отобрать очки у «Зенита»
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20 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.14, что равно приблизительно 87% вероятности.

Победа «Химок» оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.20.

Если «Химки» не проиграют, зайдёт коэффициент 7.10 (13%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Зенит» — «Химки» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

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