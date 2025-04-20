Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Аталанта»: букмекеры оценили шансы команд

«Милан» — «Аталанта»: букмекеры оценили шансы команд
Аудио-версия:
Комментарии

20 апреля в одном из центральных матчей 33-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Марко Пиччинини.

Материалы по теме
«Милан» — «Аталанта». Гасперини сделает сезон «россонери» ещё хуже
«Милан» — «Аталанта». Гасперини сделает сезон «россонери» ещё хуже

Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно 38% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.75, вероятность незначительно ниже. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android