«Милан» — «Аталанта»: букмекеры оценили шансы команд

20 апреля в одном из центральных матчей 33-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Марко Пиччинини.

Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно 38% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.75, вероятность незначительно ниже. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.