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«Краснодар» – «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 19 апреля

«Краснодар» – «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 19 апреля
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.97.

«Лидер РПЛ «Краснодар» сыграет против «Ахмата». Вроде команды на разных полюсах, но, хоть и «Краснодар» фаворит, я бы не сказал, что уж прям такой большой. «Ахмат» очень удачно играет против «Краснодара» в последние годы на его поле. Была даже крупная победа 5:0, и в прошлом сезоне именно «Ахмат» притормозил «Краснодар» на пути к чемпионству, обыграв тогда команду Мусаева со счетом 1:0. Сейчас «Ахмат» ни разу не проиграл еще весной, если мы не берем кубковый матч против «Локомотива». В чемпионате команда играет достаточно убедительно. Важную победу в прошлом туре одержали над «Ростовом» со счетом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, вот стилистически «Ахмат» не очень удобный соперник для «Краснодара». Если «Краснодар» подраскроется, то быстрые Самородов и Лечи точно смогут убежать, в постоянном движении Мелкадзе будет создавать проблемы паре центральных защитников, плюс у «Краснодара» отсутствуют Черников и крайний защитник Оласа. Мне кажется, и болезненное поражение в Петербурге тоже психологически, эмоционально может по «Краснодару» ударить даже несмотря на то, что играет дома.

Я думаю, что «Ахмат» не проиграет в этом матче, коэффициент – 1,97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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