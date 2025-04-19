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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 25-го тура чемпионата России

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 25-го тура чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 3.5 за 2.55.

«У «Краснодара» была неделя, чтобы оправиться от чувствительного поражения в Петербурге. Ничего ещё не потеряно – надо продолжать собирать свои очки. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата. Нужно просто перезагрузиться, подойти к матчу с «Ахматом» ответственно. Главное – не привозить, аккуратно играть в обороне. Думаю, и Агкацев после игры в Петербурге должен сделать выводы, там он сыграл неудачно, наверное, впервые в сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'    

«Ахмат» старается выбраться из зоны стыков, команда выглядит очень неплохо, весной в РПЛ ещё не проигрывали. И самое интересное, что не так давно «Ахмат» выбил «Краснодар» из Кубка, выиграв на выезде. Мусаев изучит ту встречу, всё-таки краснодарцы там вели, но уступили. «Краснодару» очень важно закрыть фланги, там главная опасность у грозненцев. Но вернётся Тормена, и оборона станет более надёжной.

Я думаю, что с самого начала «Краснодар» не будет раскрываться, сначала войдёт в игру, а потом постепенно будет давить. Стандарты часто помогали ему в последнее время, есть Сперцян, вверху есть кому побороться. Мне кажется, что «Краснодар» выиграет в незрелищном матче – 1:0 или 2:1. Поэтому выберу «П1 и тотал меньше 3.5». Футболисты сами должны понимать, что у них уже нет права на ошибку», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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