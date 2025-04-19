«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.94.

«Лас-Пальмас» занимает 18-е место с 29 очками после 31 тура. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и потерпела два поражения. В прошлом туре клуб одержал победу над «Хетафе» со счетом 3:1. Однако общая нестабильность результатов вызывает опасения. Лидером у хозяев является португалец Фабио Сильва, забивший 10 мячей в этом сезоне.

«Атлетико» находится на 3-й позиции с 63 очками, продолжая борьбу за чемпионство. Команда выиграла две встречи подряд и выбирается из череды неудач. В предыдущем туре «матрасники» обыграли «Вальядолид» — 4:2. Анхель Корреа вернулся после дисквалификации и готов усилить атаку команды.

Учитывая текущую форму команд и турнирное положение, «Атлетико» является явным фаворитом матча. Ожидается, что команда одержит победу. Поставим на неё с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».