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«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.94.

«Лас-Пальмас» занимает 18-е место с 29 очками после 31 тура. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и потерпела два поражения. В прошлом туре клуб одержал победу над «Хетафе» со счетом 3:1. Однако общая нестабильность результатов вызывает опасения. Лидером у хозяев является португалец Фабио Сильва, забивший 10 мячей в этом сезоне.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» находится на 3-й позиции с 63 очками, продолжая борьбу за чемпионство. Команда выиграла две встречи подряд и выбирается из череды неудач. В предыдущем туре «матрасники» обыграли «Вальядолид» — 4:2. Анхель Корреа вернулся после дисквалификации и готов усилить атаку команды.

Учитывая текущую форму команд и турнирное положение, «Атлетико» является явным фаворитом матча. Ожидается, что команда одержит победу. Поставим на неё с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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