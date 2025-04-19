«Локомотив» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.97.

«По логике серия должна завершаться сегодня. «Авангард» три матча подряд не может придумать ничего нового. «Локомотив» не гнётся и не разваливается в условиях территориального превосходства соперника. А у «ястребов» не получается ни переиграть команду Никитина с помощью ажурного хоккея, ни переработать с помощью попыток упростить игру.

Да ещё и на вбрасываниях после отъезда Маклауда всё очень плохо. А этот компонент был одной из ключевых опор атакующих комбинаций «Авангарда». Совершенно понятно, в каком стиле будут действовать хозяева. И совершенно непонятно, как планируют добиваться своего сибиряки. Да и психологическое преимущество – после того, как они постоянно прибавляли по ходу четвёртого матча, но уступили в овертайме – вовсе не на стороне гостей. Если не включится фактор какого-то невероятного везения, «Локомотив» без проблем заберёт четвёртую победу подряд, с типичным для себя тоталом в 3-4 гола за матч», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».