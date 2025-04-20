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ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Москве

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Москве
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: ЦСКА победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.88.

«Крылья Советов» — очень непростой соперник. Борьба за выживание толкает их на подвиги. Самарцы даже одолели «Зенит» (3:2) и «Локомотив» (5:1), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). Поднялись на 11-ю строчку. То есть настраиваться на грандов умеют.

Однако есть подводный камень. Подопечным Игоря Осинькина свойственна нестабильность. В любой момент у них может начаться спад. После победы над «Зенитом» самарцы выдали четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Здесь, конечно, график армейцев даёт преимущество.

Кроме того, во встречах с ЦСКА у «Крыльев Советов» частенько возникают серьёзные проблемы. Самарцы проиграли 8 из 10 последних официальных очных встреч. Две другие завершились ничейным исходом. Негусто. Заключить пари на то, что сыграет П1 + тотал меньше 4.5 мяча, можно за 1.88.

Большого количества забитых мячей не предвидится. Стиль Марко Николича прагматичен. Ни в одном из 21 последних матчей РПЛ с участием ЦСКА не было забито больше четырёх голов. И ни в одной из 10 последних официальных очных встреч соперники не превысили планку. Вряд ли сделают это в этот раз.

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