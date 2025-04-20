«Зенит» — «Химки»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Зенит» — «Химки».

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 3.5 мяча за 2.17.

Действующий чемпион начал находить свою игру. В трёх предыдущих турах РПЛ разгромил «Рубин» (4:0) и «Краснодар» (4:1), а также сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1). Кроме того, победив в ответной встрече «Ростов» со счётом 2:0, вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

Вернулась результативность, которой не хватало ранее. Классно вписался в команду Луис Энрике. Почувствовал уверенность в себе и начал забивать Александр Соболев. Отличную форму набрал Максим Глушенков. Все трое отметились результативными действиями во встрече с «Краснодаром» (4:1).

Сколько же самая результативная команда лиги забьёт «Химкам»? В двух предыдущих встречах РПЛ красно-чёрные уступили махачкалинскому «Динамо» (1:4) и «Крыльям Советов» (1:3). Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Чаще «Химок» в чемпионате России пропускает только замыкающий турнирную таблицу «Оренбург». И виноваты в этом, конечно, не только футболисты и тренерский штаб, но и менеджмент. В клубе сейчас буквально бардак. На роль исполняющего обязанности главного тренера назначили Магомеда Адиева, однако из-за невыплаты зарплаты игроки основы бойкотировали тренировки.