«Милан» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» победит за 2.75.

Несмотря на то что встреча пройдёт на «Сан-Сиро», «Аталанта» подходит к ней в качестве фаворита. Она прервала свою трёхматчевую безвыигрышную серию, одержав важную победу над «Болоньей» (2:0). Таким образом, «богиня» увеличила отрыв от пятого места до четырёх очков.

Реальные шансы принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов дают бергамаскам дополнительную мотивацию, что помогает не замечать важных кадровых потерь, коих немало. Опытный Джан Пьеро Гасперини уже привык к тому, что в лазарете постоянно полно народа. Наловчился справляться теми силами, которые есть.

В победу бергамасков верится без труда. П2 принимается с коэффициентом 2.75. Однако также весьма неплохим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.88. «Аталанта» является второй командой по результативности в Серии А. В среднем за матч забивает два мяча.

У миланцев тоже неплохо обстоят дела с результативностью. Не покидают поле без забитых мячей уже 12 встреч чемпионата Италии кряду. Однако оборона — это сущий кошмар. Если, несмотря на старания Меньяна, пропускали много, то теперь, видимо, будет вообще тихий ужас.