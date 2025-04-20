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ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч РПЛ

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч РПЛ
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20 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Аналитики отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Ставки на гол в каждом тайме принимаются за 1.85.

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