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«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 5 за 4.00.

«Несмотря на то что судьбу четвёртого матча серии решили крайне спорные судейские решения, поводы для оптимизма у уфимских болельщиков всё же есть. Во-первых, «Спартак» в гостях играет традиционно слабее, чем дома. Во-вторых, начали просыпаться легионеры, и уж в матче, который надо брать любой ценой, они проявить себя должны.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
0 : 0
Спартак
Москва

Наконец, даже злость на безобразное, по словам Козлова, судейство «Салават» может обернуть себе на пользу. Если тренерский штаб правильно поработает с эмоциями игроков, они будут ещё более заряженными на борьбу и собранными. Есть ощущение, что хозяева могут сыграть с минимумом ошибок и вырвать победу с солидной разницей в счёте. Ждём традиционного для этой серии тотала больше 5 за матч и исхода в пользу уфимцев», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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