«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 5 за 4.00.

«Несмотря на то что судьбу четвёртого матча серии решили крайне спорные судейские решения, поводы для оптимизма у уфимских болельщиков всё же есть. Во-первых, «Спартак» в гостях играет традиционно слабее, чем дома. Во-вторых, начали просыпаться легионеры, и уж в матче, который надо брать любой ценой, они проявить себя должны.

Наконец, даже злость на безобразное, по словам Козлова, судейство «Салават» может обернуть себе на пользу. Если тренерский штаб правильно поработает с эмоциями игроков, они будут ещё более заряженными на борьбу и собранными. Есть ощущение, что хозяева могут сыграть с минимумом ошибок и вырвать победу с солидной разницей в счёте. Ждём традиционного для этой серии тотала больше 5 за матч и исхода в пользу уфимцев», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».