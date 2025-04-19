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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ 19 апреля

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ 19 апреля
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.93.

«Серия может завершиться в Ярославле уже после этого матча — «Локомотив» в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. И шансы закрыть серию в субботу у команды Игоря Никитина действительно высокие. Морально «Авангард» уже подавлен после трёх поражений подряд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвёртом матче «Локомотиву» не хватило совсем немного, чтобы победить в основное время, хотя команда выглядела явно сильнее. Однако в овертайме всё решилось эффектно: победную шайбу забросил Александр Радулов — самый звёздный игрок ярославцев.

На пятую игру «Локомотив» выйдет с чёткой задачей — завершить серию. Тем более «Авангард» серьёзно ослаб после потери Майкла Маклауда. Канадского центра Ги Буше заменить попросту некем. Добавим к этому регулярные провалы в обороне — и становится ясно, почему соперник раз за разом находит свои шансы.

«Локомотив» сейчас выглядит максимально собранной и сбалансированной командой — без очевидных слабых мест. Свой статус главного фаворита турнира он полностью оправдывает», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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