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Названы шансы «Реала» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов

Названы шансы «Реала» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов
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20 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Атлетик». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

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