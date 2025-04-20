Названы шансы «Реала» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов

20 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Атлетик». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.