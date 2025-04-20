«Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз на матч 20 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал» — «Атлетик».

Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.27.

«Реал» получил болезненный удар, от которого будет сложно оправиться. Вылетел из Лиги чемпионов, дважды уступив «Арсеналу» (0:3 и 1:2). За 180 минут мадридцы не создали совершенно ничего путного. Единственный гол забили благодаря грубому «привозу» расслабившихся лондонцев.

И вот «сливочным» опять предстоит сразиться с предельно внимательно и слаженно обороняющимся соперником. В 31 встрече чемпионата Испании «Атлетик» пропустил всего 25 мячей — лучший показатель в лиге. В первом круге баски обыграли «галактикос» со счётом 2:1.

Кроме того, встречу с «Атлетиком» пропустит лучший бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе. Нападающий дисквалифицирован на один матч за грубый фол. В отличие от «сливочных», «Атлетик» к встрече подходит в отличном расположении духа. Команда Эрнесто Вальверде вышла в полуфинал Лиги Европы, в излюбленном стиле победив в ответном матче «Рейнджерс» (2:0).

Всего в этом сезоне баски потерпели всего лишь восемь поражений. У этой команды прекрасно получается цепляться за результат, играя вторым номером. Если «Атлетик» отнимет очки у мадридцев, «Барселона» ему будет только благодарна. Каталонцы становятся всё ближе к победе в Ла Лиге. А вот «Реалу» пора бы призадуматься.