«Ипсвич Таун» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч АПЛ

В воскресенье, 20 апреля, на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче состоится встреча 33-го тура английской Премьер-лиги «Ипсвич Таун» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 7.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей (7.20).