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«Ипсвич» — «Арсенал»: прогноз на матч

«Ипсвич» — «Арсенал»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Ипсвич Таун» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 2.5 гола за 2.16.

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Любимый клуб музыканта Эда Ширана проиграл 9 из 12 прошлых встреч английской Премьер-лиги. За это время добыл всего одну победу — на выезде над «Борнмутом» (2:1). Вообще, одним из главных парадоксов является то, что команда среди худших по игре на домашнем стадионе. 16 домашних матчей в этом розыгрыше АПЛ, 11 поражений и одна-единственная победа при 36 пропущенных мячах — это катастрофические показатели.

Не исключено, что Микель Артета даст некоторым лидерам отдых после ответной встречи с мадридским «Реалом» на выезде. Но сейчас, после возвращения некоторых футболистов из лазарета, ресурсов у «Арсенала» должно хватить, чтобы без проблем разобраться с аутсайдером лиги.

В качестве ставки логично смотрится победа гостей через тотал больше 2.5 мяча. Хозяева даже могут забить шальной гол, однако пропустят куда больше.

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