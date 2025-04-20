«Ипсвич» — «Арсенал»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Ипсвич Таун» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 2.5 гола за 2.16.

Любимый клуб музыканта Эда Ширана проиграл 9 из 12 прошлых встреч английской Премьер-лиги. За это время добыл всего одну победу — на выезде над «Борнмутом» (2:1). Вообще, одним из главных парадоксов является то, что команда среди худших по игре на домашнем стадионе. 16 домашних матчей в этом розыгрыше АПЛ, 11 поражений и одна-единственная победа при 36 пропущенных мячах — это катастрофические показатели.

Не исключено, что Микель Артета даст некоторым лидерам отдых после ответной встречи с мадридским «Реалом» на выезде. Но сейчас, после возвращения некоторых футболистов из лазарета, ресурсов у «Арсенала» должно хватить, чтобы без проблем разобраться с аутсайдером лиги.

В качестве ставки логично смотрится победа гостей через тотал больше 2.5 мяча. Хозяева даже могут забить шальной гол, однако пропустят куда больше.