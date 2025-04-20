«Факел» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» – «Ростов» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Факел» не проиграет за 1.70.

«Факел» дома сыграет важнейший матч против «Ростова», против середняка российского чемпионата. «Факел» не забивает восемь игр подряд, «Факел» не выигрывает ни при Пятибратове, ни при Шалимове. И это первый домашний матч Игоря Шалимова со зрителями. Была игра против «Ахмата» (0:0), но там без зрителей. Здесь с болельщиками, конечно, будет правильное шумовое оформление. Понятно, болельщики будут команду поддерживать.

«Ростов» не очень убедительно сейчас смотрится, и в Кубке проиграл «Зениту», и в последних четырёх играх три поражения у ростовчан. И трудно найти какую-то мотивацию и найти правильный настрой на матчи, потому что «Ростов» обосновался в серединке таблицы, вверх или вниз особо сильно не поднимется и не опустится.

«Факел» должен быть предельно сконцентрирован, мотивирован наконец-то постараться забить, неважно как – с аута, со стандарта, рикошетом, с пенальти. Надо постараться эту серию прервать и постараться взять очки в матче против «Ростова».

Я думаю, что у «Факела» для этого возможные ресурсы и эмоции есть. «Факел» не проиграет «Ростову» в этом туре за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».