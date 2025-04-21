«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: букмекеры оценили шансы

21 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.