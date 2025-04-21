«Жирона» — «Бетис»: стали известны шансы команд

21 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Жирона» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Алехандро Эрнандес.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Бетис» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.