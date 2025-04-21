«Жирона» — «Бетис»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Жирона» — «Бетис».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.55.

«Жирона» спускается всё ниже и ниже. Уступив «Осасуне» (1:2), приблизилась к зоне вылета. Опасно! Отрыв от располагающегося на 18-й строчке «Лас-Пальмаса» составляет пять очков.

У соперника дела идут прямо противоположным образом. Выиграв шесть из восьми последних встреч Ла Лиги, «Бетис» поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства. «Атлетик» из Бильбао уже не догнать, но вот обогнать «Вильярреал» и финишировать в топ-5 лиги — вполне реализуемая задача для зелёно-белых.

На днях подопечные опытнейшего Мануэля Пеллегрини вышли в полуфинал Лиги конференций, по сумме двух встреч победив «Ягеллонию». В ответной игре у «Бетиса» возникли трудности, но главное было — пройти дальше, а для этого хватало и ничьей. На матч с «Жироной» будет поставлена совсем другая задача. Набор трёх очков!