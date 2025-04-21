«Тоттенхэм» — «Ноттингем»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Тоттенхэм» — «Ноттингем».

Ставка: «Ноттингем» победит за 2.80.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Хуже уже не станет, отрыв от зоны вылета громадный. Но и лучше сделать не получится. Поэтому Постекоглу лучше отодвинуть АПЛ на второй план и как можно тщательнее подготовиться к полуфинальным встречам в Лиге Европы с «Будё-Глимт», за который выступает Никита Хайкин.

Для «Ноттингем Форест» расклад совсем иной. Команда-сенсация располагается на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. У неё мотивации полным-полно. За попадание в Лигу чемпионов идёт активная борьба. «Манчестер Сити» отстаёт от «лесников» на два очка, «Челси» и «Астон Вилла» — на три.

В двух предыдущих турах АПЛ «Ноттингем Форест» обидно уступил «Астон Вилле» (1:2) и очень здорово — добавившему после возвращения Дэвида Мойеса «Эвертону» (0:1). «Лесники» классно двигали мяч, создали много моментов, однако подвело завершение. Плюс отлично сыграли голкиперы соперников.

Как бы там ни было, «Тоттенхэм» не представляет для подопечных Нуну Эшпириту Санту большой угрозы. У него значительно хуже рисунок игры и результаты, чем у «Астон Виллы» и «Эвертона». У «лесников» есть все шансы как минимум не усугубить своё турнирное положение. А вообще-то — даже улучшить.