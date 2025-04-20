«Динамо» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Рубин» в 25-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: гол «Рубина» во втором тайме за 2.16.

«В воскресенье московские динамовцы сыграют домашний матч против «Рубина». И здесь вроде хороший футбол динамовцы показали в игре с ЦСКА, особенно в первом тайме, но подвела реализация, где-то выручил Акинфеев. И динамовцы спустились в Путь регионов, где сыграют с московским «Спартаком».

Сейчас «Динамо» играет очень неровно. В прошлом туре был откровенно провальный матч против нижегородцев в чемпионате. Очень неровная игра. «Динамо» может разорвать «Рубин» и, как в первом круге, не оставить шансов, выиграть 4:0, а может и упереться, может и с большими проблемами эту игру провести.

«Рубин» играет в три центральных защитника, очень плотно, очень тесно, практически не оставляет пространства. И сам «Рубин» не прочь убежать в контратаку.

«Рубин» во всех матчах практически этой весной, кроме игры кубковой с «Уралом» и игры в чемпионате со «Спартаком», во вторых таймах забивал. И в последних матчах «Рубин» обязательно во вторых таймах забивает – «Локомотиву», «Крыльям». Поэтому выберу вариант на эту встречу — «гол «Рубина» во втором тайме». Да, с «Зенитом» ничего не забили, но там играли в меньшинстве. Здесь выездная игра, но с учётом того, как динамовцы несбалансированно выглядят, «Рубин» может вполне на контратаке соперника подловить.

«Гол «Рубина» во втором тайме» за 2.16», — приводит слова Генича «РБ Спорт».